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15 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Komandolardan Antalyalı öğrencilere teşekkür Haberi

Komandolardan Antalyalı öğrencilere teşekkür Haberi

Komandolar

( HAKKARİ ) HAKKARİ

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- Hakkari Dağ ve Komando Tugayında görev yapan askerler, kendilerine mektup gönderen Antalyalı öğrencilere teşekkür etti. Milli Savunma Bakanlığı, Antalya Serik Kızılören İlkokulu öğrencileri tarafından Hakkari Dağ ve Komando Tugayında görevli askerlere gönderilen mektuplara ilişkin Twitter hesabından teşekkür videosu paylaştı. Gönderilen mektupların ellerine ulaştığını ifade eden komando, "Antalya Serik Kızılören İlkokulunun kıymetli öğretmenleri ve sevgili öğrenciler, göndermiş olduğunuz mektuplar elimize ulaştı. Bizlerin buradan en büyük moral kaynağı sizin göndermiş olduğunuz mektuplardır. Sizin gibi çocuklarımız olduğu için geleceğe umutla bakıyoruz. Gönderdiğiniz mektuplar için Hakkari Dağ Komando Tugayı 3. Tabur olarak teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı. Milli Savunma Bakanlığı da video, “Sevgi ve şefkatin pınarı Kahraman Mehmetçiğimize, minik yürekleriyle kocaman duygular besleyen çocuklarımızdan mektuplar gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Antalya Serik Kızılören İlkokulu öğrencilerimize, onlara vatan sevgisi aşılayan kıymetli öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz” notuyla paylaşılan video, kısa sürede büyük beğeni aldı.
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