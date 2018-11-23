Komandolar yemin etti, aileler duygu dolu anlar yaşadı Haberi

-Ailelerden detaylar

-1'inci Komando Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere'nin aileleri ve askerleri selamlaması

-Askerlerden detaylar

-Askerlerin yemin etmesi

-Komando askerlerin gösterileri

-Yemin eden askerlerin ailelerine kavuşması



( MANİSA ) MANİSA



- Manisa'da, 1'inci Komando Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Seyhun Arif Kışlası'nda temel eğitimlerini tamamlayan uzun ve kısa dönem 4 bin 881 komando yemin ederken, yemin törenine katılan aileler duygu dolu anlar yaşadı. Manisa'da temel eğitimlerini 1'inci Komando Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda tamamlayan uzun dönem 4 bin 678, kısa dönem 203 komando er için yemin töreni düzenlendi.

Çocuklarını görmek için kendilerine ayrılan platformları dolduran aileler, Türk bayrakları sallayıp, cep telefonlarıyla görüntü çekti. Törende yemin eden 4 bin 881 acemi er mavi komando berelerini taktı. Askerliğini Manisa'da yapmış 24 baba ile dedeye ve eğitimlerde başarılı olan askerlere hediyeleri verildi.

Hediyelerin verilmesinin ardından askerler, müzik eşliğinde zeybek oynarken, aileler de alkışlarıyla eşlik etti. Gösteride yer alan 7 yaşındaki Kazım Zeybek Şenol’un gösterisi de büyük ilgi gördü. Komando eğitimi alan askerler, eğitimlerinden çeşitli kesitler sundu. Törende konuşan 1'inci Komando Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, askerlere ve ailelerine seslendi. Albay Dere, “Kahraman ordumuz milletinden güç alır ve varlığını milletine borçludur. Ettiğiniz anda sadık kalacağınıza, vazifeyi namus bileceğinize, doğruluk ve dürüstlükten ayrılmayacağınıza inanıyorum. Türk askeri olmak, Mehmetçik olmak bir onurdur" diye konuştu.

Konuşmaların ardından askerler, marşlar eşliğinde geçiş törenini gerçekleştirdi. Askerler, daha sonra aileleriyle bir araya geldi. Buluşma anında birbirlerine sarılan askerler ve aileleri sevinç gözyaşı döktü. Törene Manisa Valisi Ahmet Deniz, 1’inci Komando Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ziya Elmalı, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç ve yaklaşık 30 bin asker ailesi katıldı.



