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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Komandolar Suriye’ye hareket etti Haberi

Komandolar Suriye’ye hareket etti Haberi

Seyir halinde askeri birlikler

Komando Komando Birliği Uzman Çavuş Askeri Araç Askeri Birlik 

-Otobüslerdeki komandolar
-Öncüpınar Sınır Kapısına gitmeleri
-Askeri araçlar
-Mühimmat araçları

( KİLİS ) KİLİS

- Kars'taki Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutanlığından yola çıkan komando birliği, Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye’ye geçti. Suriye’de görev yapmak için Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutanlığı’ndan Havayolu ile Şanlıurfa(ya oradan da Gaziantep üzerinden Kilis’e geldi. uzman çavuş, subay ve astsubaylardan oluşan komando birliği, yanında mühimmat ve askeri araçlar ile birlikte Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye’ye geçti. Kilis'te sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkıyatların peyderpey devam ettiği bildirildi.
(MAD-SD-
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