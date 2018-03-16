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16 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Komandolar sınır birliklerine sevk edildi - HATAY

Komandolar sınır birliklerine sevk edildi - HATAY

- Zeytin Dalı Harekatı - Komandoları taşıyan araçların geçişleriZeytin Dalı Harekatı - Hatay 'a gelen komandolar sınır birliklerine sevk edildiHATAY (AA) - Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen komandolar, Hatay 'dan huduttaki birliklere sevk edildi.Hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin'de YPG/PKK - DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, halkı terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.Harekat kapsamında, Türkiye'deki çeşitli birliklerden gönderilen komandolar Hassa ilçesine ulaştı.Komandolar daha sonra güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine sevk edildi.

Komando Dolar Terör Örgütü 

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