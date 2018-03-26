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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Komandolar mayın arama köpeklerini sırtlarında taşıyor

Komandolar mayın arama köpeklerini sırtlarında taşıyor

Operasyondan fotoğraflar

( HAKKARİ -FOTO) HAKKARİ

Kayalı Komando Köpek Dolar 


- Komandolar, dağlık alanda mayın arama köpekleri zarar görmesin diye köpekleri sırtlarında taşıdı. Şemdinli Balkayalar’da sınıra sıfır noktasında komandoların operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Yüksek dağlık ve kayalık arazide onlara eşlik eden ve hatta bazen onlarca askerin hayatını kurtaran mayın arama köpekleri hem komandolar tarafından hem de vatandaş tarafından çok seviliyor. Çok sevilen mayın arama köpekleri dağlık alanda zarar görmesin diye komandolar tarafından sırtlarda taşınıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Twitter hesabından paylaşılan fotoğraflar büyük ilgi gördü.
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