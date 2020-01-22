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22 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Komandolar 'Hücum Marşıyla' sınır hattına gitti Haberi

Komandolar 'Hücum Marşıyla' sınır hattına gitti Haberi

Askeri koncoyun gelişi

Komando Dolar 

-Genel ve detaylar
-Komandoların el sallaması
-Genel ve detaylar
-Öncüpınar Konaklama Tesislerine girişleri
-Hücum marşının çalınması
-Geçişlerden görüntüler

( KİLİS ) KİLİS

- Komando birlikleri ile mayına dayanıklı kirpiler, Hücum marşı eşliğinde Kilis’in Suriye sınırındaki kritik bölgelere sevk edildi. Kilis’te askeri hareketlilik yaşanıyor. Batı ve doğu illerinden Gaziantep üzerinden gelen komando birlikleri Kilis’e ulaştı. Suriye’de görev yapacak olan Piyade Komando birlikleri, mayına dayanıklı kirpiler ve askerleri araçlar ile birlikte Kilis Öncüpınar Konaklama Tesislerine giriş yaptı. Araçlardan Mehter Marşı ile birlikte Hücum marşının çalınması dikkat çekti. Komando birliklerinin Suriye’de görev yapmak için geldikleri, bir süre Öncüpınar Konaklama Tesislerine kaldıktan sonra Suriye’ye geçecekleri öğrenildi.
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