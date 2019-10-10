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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Komandolar Fırat'ın doğusunda ilerliyor

Komandolar Fırat'ın doğusunda ilerliyor

- Milli Savunma Bakanlığının paylaştığı görüntüler - Milli Savunma Bakanlığı:"Barış Pınarı Harekatı'na katılan kahraman komandolarımız, Fırat'ın doğusunda ilerlemeye devam ediyor"ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Barış Pınarı Harekatı'na katılan komandoların Fırat'ın doğusunda ilerlemeye devam ettiği bildirildi.
MSB'nin Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamada bulunuldu.Açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı'na katılan kahraman komandolarımız, Fırat'ın doğusunda ilerlemeye devam ediyor." ifadesi kullanıldı.Söz konusu paylaşımda, komandoların arazide ateş açarak ilerlediğine ilişkin gece görüş kamerası ile kaydedilmiş bir görüntü de yer aldı.

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