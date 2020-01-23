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23 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Komandolar 3 günde 27 kaçak kömür ocağını patlattı İzle

Komandolar 3 günde 27 kaçak kömür ocağını patlattı İzle

Ekipler tarafından patlatılan kaçak kömür ocağının patlatılma anı

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-arşiv

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak'ta son 3 günde komandolar tarafından yapılan denetimlerde tespit edilen 27 kaçak kömür ocağı dinamitle patlatılarak kullanılamaz hale getirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vali Erdoğan Bektaş'ın talimatı üzerine kenttin çeşitli bölgelerinde ruhsatsız işletilen kaçak ocakların tespiti ve imhası konusunda çalışma başlattı. İnsansız hava aracı (drone) da kullanılarak yapılan denetimlerde, kenttin çeşitli bölgelerinde 3 günde tespit edilen 27 kaçak maden ocağı komandolar ve Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince dinamitle patlatıldı. Bu arada, şüpheliler hakkında idari işlem gerçekleştirildiği, kentteki kaçak ocaklara yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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