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14 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Komando birlikleri Suriye’ye hareket etti Haberi

Komando birlikleri Suriye’ye hareket etti Haberi

Komandoları taşıyan araçların gelişi

Komando Dolar Uzman Çavuş Askeri Araç Gesi 

-askeri sevkiyattan görüntüler

( KİLİS ) KİLİS

- Kilis üzerinden komando birlikleri ile mayına dayanıklı kirpiler, birlikte Suriye’nin Mare ile Tel Rıfat bölgesine hareket etti. Suriye’de görev yapmak için doğu ve batı illerinden yola çıkan uzman çavuş, subay ve astsubaylardan oluşan komando birlikleri, Hatay üzerinden Kilis’e geldi. Buradan komandolar ile askeri araçlar, Öncüpınar Hudut Bölüğü üzerinden Suriye’nin Mare ile Tel Rıfat bölgesine hareket etti. Birliklerin Suriye’de PYD’nin kontrolündeki bölgelerin sınırına konuşlanacağı öğrenildi. Sevkıyatların peyderpey devam edeceği bildirildi.

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