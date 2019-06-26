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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Komando birlikleri Suriye sınırına sevk edildi

Komando birlikleri Suriye sınırına sevk edildi

doçkaların geçişi

Komando Dolar Uzman Çavuş Askeri Araç Gesi 

-askeri araçların geçişi
-askeri araçların üst bölgesine girişleri
-askeri sevkiyattan görüntüler

( KİLİS ) KİLİS

- Komando birlikleri ile mayına dayanıklı kirpiler ve askeri araçlar, Kilis üzerinden Suriye sınırındaki üs bölgesine giriş yaptı. Suriye’de görev yapmak için doğu ve batı illerinden yola çıkan uzman çavuş, subay ve astsubaylardan oluşan komando birlikleri, Gaziantep üzerinden Kilis’e geldi. Komandolar buradan askeri araçlarla Kilis'in Elbeyli ilçesindeki Çıldıroba üs bölgesine giriş yaptı. Askerlerin buradan Suriye’deki birliklere geçecekleri öğrenildi.
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