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28 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Komando birlikleri imha etmeye devam ediyor

Komando birlikleri imha etmeye devam ediyor

Harekattan fotoğraf ve görüntüler

( HAKKARİ ) HAKKARİ

Komando Teröristler 


- Pençe Operasyon Planı çerçevesinde, Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetlerimizin atışlarını müteakip saat 20.00’de Irak kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere karşı komando tugaylarımızla bir harekât başlatıldı. Gece icra edilen hava hücum harekâtıyla bölgeye inen komando birlikleri, PKK’lı teröristlerin bölgeye tuzakladığı mayın ve EYP’leri etkisiz hale getirmeye, sığınak ve barınakları imha etmeye devam ediyor. (BC -
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