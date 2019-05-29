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29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Komando birlikleri bölgeyi temizliyor

Komando birlikleri bölgeyi temizliyor

komando birliklerinin temizlik çalışmaları

( HAKKARİ ) HAKKARİ

Sosyal Medya Komando Terör Örgütü 


- Irak'ın kuzeyine düzenlenen Pençe Harekâtı'nda komando birlikleri, PKK terör örgütüne ait sığınak, mağara ve silah mevzilerini tespit ve imha faaliyetlerini sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından Pençe Harekâtı'na katılan komando birliklerinin PKK terör örgütüne ait sığınak, mağara ve silah mevzilerini tespit ve imha faaliyetleri ile ilgili görüntü paylaşıldı.
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