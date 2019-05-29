Komando birlikleri bölgeyi temizliyor



- Irak'ın kuzeyine düzenlenen Pençe Harekâtı'nda komando birlikleri, PKK terör örgütüne ait sığınak, mağara ve silah mevzilerini tespit ve imha faaliyetlerini sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından Pençe Harekâtı'na katılan komando birliklerinin PKK terör örgütüne ait sığınak, mağara ve silah mevzilerini tespit ve imha faaliyetleri ile ilgili görüntü paylaşıldı.

