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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
KOM Şube 53 adet sahte 20 TL banknot ele geçirdi

KOM Şube 53 adet sahte 20 TL banknot ele geçirdi

Şahsın adliyeye getirilişinden detaylar

( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR

Akalan 


- Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalar sonucu yakalanan şüphelide toplam bin 60 TL olan 53 adet sahte 20 TL banknot ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şubesi ekiplerince, Parada Sahtecilik Suçuyla Mücadele kapsamında kentte çalışmalar başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde Parada Sahtecilik suçundan 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üstünde ve ikametinde yapılan aramalarda, toplam 53 adet sahte 20 TL banknot ele geçirildi. Şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi. (MK-Y)
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