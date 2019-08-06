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06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Kolunu salça makinesine kaptırdı

Kolunu salça makinesine kaptırdı

Kolunu kaptıran adamdan görüntüler

Hastane 

-İtfaiyenin kurtarma çalışması
-Makineyi kesmeleri
-Adamın kurtarılması
-Ambulansla hastaneye kaldırılması
-Hastanede yapılan müdahale

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da domates salçası yaparken kolunu makineye kaptıran adamı itfaiye uzun süren çalışmanın ardından kurtardı. Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, makine ile domates salçası yapmaya çalışan 56 yaşındaki Mehmet K. kolunu makinenin dişlilerine kaptırdı. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, adamın kolunu kaptırdığı bölmeyi spiral makinesi ve demir kesme makası ile kesmeye çalıştı. Uzun süren çalışmanın ardından adamın kolu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan adamın hayati tehlikesinin bulunmadığı, kolunun ise parçalandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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