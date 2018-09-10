Kolunu patoza kaptıran kişi ağır yaralandı - ORDU Haberi
- Kolu kopan kişinin ambulansa bindirilmesiORDU (AA) - Ordu 'nun Korgan ilçesinde kolunu patoza kaptıran kişi ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, Çitlice Mahallesi'nde hasat ettiği fındıkları patoza veren Ali Katırcıoğlu, kolunu makineye kaptırdı.Kolu kopan Katırcıoğlu, 112 Acil Servis ekibince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Katırcıoğlu'nun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.