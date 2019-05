Kolunu kıyma makinesine kaptırdı, umudunu kaybetmedi

-TEK KOLU DETAY

Lise Öğrencisi Edanur Avcı tek koluyla birbirinden lezzetli pastalar yapıyor- Butik pastane açma hayali ile eğitimini sürdüren Avcı:- "Hastaneden çıktığımdaki ilk işim tatlı, pasta yapmak oldu"



- Sakarya'da, staj yaparken kolunu kıyma makinesine kaptıran lise öğrencisi Edanur Avcı umudunu yitirmeyerek azmi sayesinde aşçılık mesleğinde hızla ilerliyor. Öğrendiklerini tek koluyla uygulayarak pasta yapmaya başlayan Avcı, “Hastaneden çıktığımdaki ilk işim tatlı, pasta yapmak oldu” dedi.

Adapazarı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı 12. sınıf öğrencisi Edanur Avcı(18), staj yaptığı yemekhanede kendisine verilen kıymayı çekmek isterken kullandığı makineye kolunu kaptırması sonucu bir kolunu kaybetti. Yaşanan olay sonrası hastanede 6 ay tedavi gören Avcı, tek kolunu kaybetmesine rağmen hayata küsmeyerek eğitimine devam etti. Aşçılık alanında aldığı eğitimler ve yakınlarının da desteğini alan Avcı, pasta yapmaya başladı.

Birbirinden lezzetli pastalar üreterek aşçılık mesleğini tek koluyla devam ettiren Avcı, azmi ve çalışkanlığıyla dikkati çekiyor. “Her türlü yardımları oldu” Yaşadığı kazanın hayatında bazı şeylere engel olmasına rağmen sevdiği mesleği yapmasına engel olmadığını anlatan lise son sınıf öğrencisi Edanur Avcı, “Tabi tek elle yapmam gereken durumlarda mesela şalımı yapmak istediğimde zorlandığım anlarım oldu. Fakat zorlanmadığım anlarda oldu. Ben pastacıyım, olaydan sonra pasta yapmayı denedim ve pasta yapabildiğimi gördüm. Dış çevre olarak dışarıdakilerin bakışları bazen olumsuz olabiliyordu. Diğer türlü yine zorlandığım bazı anlarda olabiliyordu. Ben pes edebilir, kendi içime de kapanabilirdim ama bu durum pek hoş olmazdı. İçime kapansaydım dışarı çıkamazdım, bir daha pasta yapamazdım. Ben azmettim, denedim, çabaladım ve başardığımı gördüm" dedi.

Butik pastane açma hayali için azimle çalışıyor Hayalinin butik bir pastane açmak olduğunu ifade eden Avcı, "Kazadan sonra bu biraz geri planda kaldı. Bir yarışma düzenlendi, ben bu yarışmaya katılırken çok tedirgindim yapabileceğim konusunda. Fakat yarışmada 1’inci oldum. Herkesten güzel tepkiler görünce yapabileceğime karar verdim, hayalim hala devam ediyor ve butik bir pastane açmak istiyorum. Bunun öncesinde tabi ki çok iyi şefler ile çalışıp daha iyi deneyimler almak istiyorum. Aşçılık camiası yaşadığım kaza sonrasında bana her türlü destek oldu, yarışırken de ve sonrasında da yapabileceklerim konusunda hep yanımdalar. İş ve eğitimler konusunda da her türlü yardımları oldu” diye konuştu.

“Hastaneden çıktığımda ki ilk işim tatlı, pasta yapmak oldu” Yaşadıklarına rağmen hayalini gerçekleştirme umudunu asla kaybetmediğini belirten Avcı, “Ben hastanede yatarken düşündüm acaba tekrar yapabilir miyim diye. Hastaneden çıktığımdaki ilk işim tatlı, pasta yapmak oldu. Eve geldiğimde denedim, tabi zorlukları oldu. İlkinde olmadı diye pes etmemeye karar verdim ve pastayı yapabileceğime inandım. 2’nci sefer tekrar denedim, çok güzel olmasa da pastayı yapabildim ve tekrar denediğimde ise pastanın daha güzel olduğunu fark ettim. Pes etmedim, eğer ben orada bıraksaydım belki bu zamana hiç gelemezdim. Denemek gerekiyor, yapabileceklerini görmesi gerekiyor insanların. Ben yapmayı denedim, gördüm daha da ilerletmeye karar verdim. Bu hayat kısa iyisi, kötüsüyle devam ediyor ve devam etmek zorunda. Eğer karamsarlığa düşersek bu hayat biraz daha zor ilerler. Hayatı dolu dolu, iyisi ve kötüsüyle yaşamak güzel bir şey. Her türlü eğlenceli olup hayatı dolu dolu yaşamak lazım” ifadelerini kullandı. “Amacımız Edanur’a mesleki anlamda yardımcı olmak” Türkiye Asçılar Federasyonu Kadınlar Kolu sorumlusu Hatice Akman, “Olayın ilk yaşandığı zamanlarda çok fazla yanında olamadık Edanur’un. Çünkü psikolojik destek alıyordu, kazayı çok hatırlatmak istemedik. Sonrasında tabi ki aşçılık camiası ve dernek üyemiz olduğu için yanında olmaya çalıştık mesleki anlamda. Taraklı ilçesinde ‘Geleneksel Tatlar Tarih Kokan Yemek Yarışması’ isimli bir yarışma düzenledik. Edanur’u oraya davet ettim aslında çok fazla gelmek istemedi ama ben onun orada olmasını istedim. Sonrasında bizde Edanur’u orada keşfettik zaten. Pasta eğitimlerine gidiyorduk ve çok başarılı olduğunu biliyorduk ama bu kadar hızlı ve çok kalabalık bir alanda, profesyonel şeflerin jürilik yaptığı bir alanda Eda’nın becerisini orada keşfettik. İlk pastayı o çıkarttı ve çok lezzetliydi. Biz oradan sonra zaten destek vermeye başladık kendisine aşçılık olarak. Çünkü kendisinin kazadan sonra psikolojisi düzeldi, hayat devam ediyor. Mesleki anlamda iyi bir pastacı olmak istiyor. Pasta şeflerimiz ve biz Edanur’a destek vermek amaçlı kısa kısa videolar çekiyor, eğitim ve konferanslarda kendisini bulundurmaya çalışıyoruz. Amacımız Edanur’a mesleki anlamda yardımcı olmak” şeklinde konuştu.