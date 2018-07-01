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01 Temmuz 2018 Pazar günü yayınlandı
Kolundaki alçının içerisinde eroin bulundu - ŞIRNAK

Kolundaki alçının içerisinde eroin bulundu - ŞIRNAK



- Polisin kuryenin alçısına bakması - Kuryenin hastaneye götürülmesi - Kuryenin kolundaki alçının alınmasıKolundaki alçının içerisinde eroin bulundu - Şırnak 'ta otobüste bir yolcunun kolundaki alçının içerisinde eroin ele geçirildiŞIRNAK (AA) - Şırnak 'ta bir kişinin kolundaki alçının içerisinde eroin ele geçirildi.Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri Hakkari - Şırnak yol arama noktasında durdurduğu yolcu otobüsünde seyahat eden ve sol kolu alçılı olan D.Z.Y'nin şüpheli tavırlar sergilemesi üzerine arama yaptı.Aramada, şahsın kolundaki alçıda 1 kilo 834 gram eroin bulundu.Gözaltına alınan şüpheli D.Z.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Hastane Yolcu Otobüsü Eroin 

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