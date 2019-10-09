Koluna saplanan demir korkulukla hastaneye kaldırıldı - MERSİN
- Koluna demir saplanan çocuk - Kurtarma anından detaylar - İtfaiye ekiplerinin demiri kesmesi - Çocuğun ambulansa götürülmesi - Hastanede yapılan müdahaleden detaylarAğaçtan düşen çocuğun koluna korkuluk demiri saplandıMERSİN (AA) - Mersin 'in Tarsus ilçesinde, meyve toplamak için çıktığı ağaçtan düşen çocuğun koluna korkuluk demiri saplandı.Kırklarsırtı Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesindeki ağaçtan meyve toplayan 10 yaşındaki Ayhan T. demir korkuluğun üzerine düştü.Koluna demir saplanan çocuğu görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin, korkuluğun bir kısmını kesmesi üzerine, sağlık ekiplerince çocuğa müdahale edildi.Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan Ayhan T'nin koluna saplanan demir parçası burada yapılan müdahaleyle çıkarıldı.
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