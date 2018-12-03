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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Koltuk imalathanesindeki yangın can aldı

Koltuk imalathanesindeki yangın can aldı

Yanan iş yerinin görüntüsü

İlk Müdahale Kadın İşçi Mobilya Mağazası İmalathane Sağlık Ekipleri 

-İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları
-Zehirlenen kadın işçilerin görüntüsü
--hayatını kaybeden vatandaşın fotoğrafı

( BURSA )- Koltuk imalathanesinde yangın çıktı, mahsur kalan 1 işçi ölü bulundu, dumandan zehirlenen 2 işçi hastaneye kaldırıldı BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir koltuk imalathanesinde çıkan yangında mahsur kalan bir işçi ölü olarak bulundu. 2 işçi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı Edinilen bilgiye göre Bursa Ankara yolu üzerindeki F.E.'ye ait olduğu öğrenilen mobilya mağazasının üst katında bulunan imalathanede yangın çıktı. Kısa sürede iş yerini yoğun duman kaplarken içeride bulunan 35 işçi kendisini dışarıya zor attı. Yangında, fabrikada mahsur kalan işçi Mehmet Ürek (65) itfaiye ekipleri tarafından ölü bulundu. Ürek'in, dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdiği bildirildi.
Dumandan zehirlenen Nermin A. ile Fatma G. isimli 2 bayan işçi olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri mağazanın duvarını balyozla kırıp içerideki dumanı tahliye etti. Mağazadaki mobilyalar çalışanlar tarafından dışarıya çıkarılırken bazı işçilerin gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.
Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı.
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