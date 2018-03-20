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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Koltuk imalathanesinde yangın - SAMSUN

Koltuk imalathanesinde yangın - SAMSUN



: - Yanan bina - İtfaiye ekiplerinin müdahalesi - Yangından etkilenen insanlar Samsun 'da koltuk imalathanesinde yangın - Canik ilçesinde koltuk imalathanesinde çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi, iş yerinde hasar oluştuSAMSUN (AA) - Samsun 'un Canik ilçesinde bir koltuk imalathanesinde çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi.Eski Sanayi Sitesi'nde üç katlı bir koltuk imalathanesinin en üst katında süngerlerin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında, dumandan etkilenen iş yeri çalışanı 6 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.Yangına, Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti.Bina çevresinde önlemler alınarak yangının çevredeki binalara sıçramaması için yoğun çaba gösterildi.Yangını söndüren itfaiye ekipleri, soğutma çalışması yaptı.İmalathanenin en üst katının kullanılamaz hale gelmesine neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Hastane İmalathane 

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