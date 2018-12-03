Koltuk imalathanesinde yangın çıktı: 2 işçi dumandan zehirlendi

-İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları

-Zehirlenen kadın işçilerin görüntüsü



( BURSA ) BURSA



- Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir koltuk imalathanesinde çıkan yangında 2 işçi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı Edinilen bilgiye göre Bursa Ankara yolu üzerindeki F.E.'ye ait olduğu öğrenilen mobilya mağazasının üst katında bulunan imalathanede yangın çıktı. Kısa sürede iş yerini yoğun duman kaplarken içeride bulunan 35 işçi kendisini dışarıya zor attı. Dumandan zehirlenen Nermin A. ile Fatma G. isimli 2 bayan işçi olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri mağazanın duvarını balyozla kırıp içerideki dumanı tahliye etti. Mağazadaki mobilyalar çalışanlar tarafından dışarıya çıkarılırken bazı işçilerin gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı.

