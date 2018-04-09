Koltuk değnekleriyle sınırdaki gösterilere katılıyor - GAZZE Haberi

: - Filistinli Halil el - Faki'nin yakınlarından ve sınırdaki çadırından görüntüler - Koltuk değnekleriyle "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine katılan Filistinli Halil el - Faki ile röportajAylar önce katıldığı bir gösteride İsrail askerleri tarafından ayağından vurulan 20 yaşındaki Filistinli Halil el - Faki, her gün koltuk değnekleriyle uzun mesafeler kat ederek Gazze sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" eylemlerindeki yerini alıyor.Tedavisi halen süren Filistinli genci, ne koltuk değnekleri ne de yaralı bacağında duyduğu acı Toprak Günü'nün 42. yılı kapsamında sınırda devam eden gösterilere katılmaktan alıkoyuyor.AA muhabirine konuşan Faki, İsrail tarafından 70 yıl önce (1948) ailesinin sürgün edildiği Tel Aviv'in güneyinde bulunan Yipna (Yavneh) beldesine geri dönmeyi arzuladığını söyledi.