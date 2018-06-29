Koltuk değneğiyle zehir ticareti



- Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları baskınlarda koltuk değneğiyle uyuşturucu ticareti yapan H.Ö. ve beraberindeki 5 kişiyi hazırladıkları uyuşturucu çıkılarını satamadan yakaladı. Bursa Narkotik Şube Müdürlüğü uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilen 6 kişiyi gözaltına alarak ifadelerine başvurdu. Uyuşturucu madde kullanmaktan adli işlem yapılarak salıverilen 6 kişi ifadelerinde madde aldıkları şahısların isimlerinin H.Ö, Ç.T. M.S, R.Ç, H.A ve E.D. olduğunu söyledi.



Narkotik polisi isimleri verilen 6 kişinin yakalanması için çalışmalara başladı.

Çalışmalar kapsamında uyuşturucu ticareti yapmak suçundan haklarında ihbar bulunan 6 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar arasında koltuk değnekli olduğu görülen H.Ö. dikkat çekerken şahsın koltuk değnekleri ile zehir ticareti yaptığı öğrenildi. 6 kişinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 50 gram metamfetamin, satışa hazır halde çok paketlenmiş çok sayıda sentetik kannobinoid maddesi ele geçirildi. H.Ö. ve beraberindeki 5 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. (DE-MA-

