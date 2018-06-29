Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Koltuk değneğiyle zehir ticareti

Koltuk değneğiyle zehir ticareti

ŞAHISLARIN EMNİYETTEN ÇIKARILMASI

( BURSA ) BURSA

Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Madde Metamfetamin 


- Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları baskınlarda koltuk değneğiyle uyuşturucu ticareti yapan H.Ö. ve beraberindeki 5 kişiyi hazırladıkları uyuşturucu çıkılarını satamadan yakaladı. Bursa Narkotik Şube Müdürlüğü uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilen 6 kişiyi gözaltına alarak ifadelerine başvurdu. Uyuşturucu madde kullanmaktan adli işlem yapılarak salıverilen 6 kişi ifadelerinde madde aldıkları şahısların isimlerinin H.Ö, Ç.T. M.S, R.Ç, H.A ve E.D. olduğunu söyledi.

Narkotik polisi isimleri verilen 6 kişinin yakalanması için çalışmalara başladı.
Çalışmalar kapsamında uyuşturucu ticareti yapmak suçundan haklarında ihbar bulunan 6 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar arasında koltuk değnekli olduğu görülen H.Ö. dikkat çekerken şahsın koltuk değnekleri ile zehir ticareti yaptığı öğrenildi. 6 kişinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 50 gram metamfetamin, satışa hazır halde çok paketlenmiş çok sayıda sentetik kannobinoid maddesi ele geçirildi. H.Ö. ve beraberindeki 5 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. (DE-MA-
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Vatandaş Yüzmeye Devam EttiVatandaş Yüzmeye Devam Etti
İstanbul'da Fabrika Yangınıİstanbul'da Fabrika Yangını
Havalimanında Yolcu Bagajından Burma Piton Yılanı ÇıktıHavalimanında Yolcu Bagajından Burma Piton Yılanı Çıktı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı