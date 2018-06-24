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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Koltuk değneğiyle 3 kat çıkıp oy kullandı

Koltuk değneğiyle 3 kat çıkıp oy kullandı

Mahmut Fil'in okula gelmesi

Emekli Vatandaş Seçim Sandığı Genel Seçimler Kullar Irak 

-Yürüteç ile gelmesi
-Koltuk değneğiyle tek tek merdivenlerden çıkması
-Genel ve detay görüntü
-Oy kullarması
-Aşağı inmesi
-Fil ile röp.

( ADANA - HD)- Adana'da 4 yıl önce 9 metre yükseklikten düşüp kalçasını kırdıktan sonra bir daha ayağa kalkamayan emekli vatandaş ilk kez bu yıl uygulanan evde seçim sandığı uygulamasına başvurmadığı için koltuk değneğiyle 3 kat çıkıp oyunu kullanmak zorunda kaldı - Mahmut Fil: "Çok yoruldum ama vatan millet için oy kullandım"- "Eve sandık gelmesi için başvuru yapmadım" ADANA

- Adana'da 4 yıl önce 9 metre yükseklikten düşüp kalçasını kırdıktan sonra bir daha ayağa kalkamayan emekli vatandaş ilk kez bu yıl uygulanan evde seçim sandığı uygulamasına başvurmadığı için koltuk değneğiyle 3 kat çıkıp oyunu kullanmak zorunda kaldı. 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği genel seçimlerinde oy kullanmaya gidemeyen engelli ve hasta vatandaşların daha kolay oy kullanabilmesi için Yüksek Seçim Kurulu (YSK) okullarda kurulan sandıkların eve götürülmesine karar verdi. Bu seçimde ilk kez kullanılacak sistemle engelli, yaşlı ve hasta vatandaşlar için seyyar sandık hizmeti sunularak sandık vatandaşın evine yani ayağına kadar götürüldü. Ancak YSK'nın bu hizmeti sunmasına rağmen engelli, yaşlı ve hasta vatandaşlar bu hizmetten yararlanmak için YSK'ya başvurmadığı için yine her yıl ortaya çıkan manzaralar yine göründü. Adana'da 4 yıl önce 9 metre yükseklikten düşerek kalçasını kıran ve bir daha ayağa kalkamayan emekli Mahmut Fil'de YSK'nın yeni uygulamasına başvurmayan vatandaşlardan biri. Fil, oy kullanmak için Mehmet Kemal Tuncel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine bakıcı kadın ve yürüteç yardımıyla geldi. Fil, oy kullanacağı sandığın 3. katta olduğunu öğrenince yıkıldı. Fil, yürüteci bakıcısına bırakıp koltuk değneğiyle 3 kata çıkıp oyunu kullanabildi. Fil, daha sonra vatan millet için oyunu kullandığını belirterek, "Bir ara vazgeçtim ama evim okula yakın olduğu için gelip oy kullanmak istedim. Ancak beni en yüksek kata yazmışlar. Oraya çıkmak çok zor oldu yoruldum. Evde oy kullanmak için de YSK'ya başvuru yapmadım" dedi.
(FKE-
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