Koltuk arasındaki uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu

-Polis köpeği oskarın arama yapması

-Polis köpeği oskarın uyuşturucu bulması



( KONYA ) KONYA



- Konya’da bir eve yapılan baskında arama yapan narkotik köpeği “Oskar” tarafından evin bir odasında bulunan koltuk ve dolapta uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirilirken, olayla ilgili evde bulunan 3 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Meram ilçesi Hacı Fettah Mahallesinde uyuşturucu tacirlerinin esrar, eroin ve hap sattığı ihbarını aldı. Başlatılan çalışma kapsamında uyuşturucu satışı yapılan ev fiziki takibe alındı. Düzenlenen operasyona narkotik köpeği “Oskar” evdeki bazı bölmelerde arama yaptığı sırada evin bir odasındaki koltuk arası ve dolap bölmesinde 31 bin 145 adet captagon hap, 855 gram plaka esrar,1 adet hassas terazi ele geçirildi. Diğer taraftan evde bulunan Suriye uyruklu Abdulkadir EL-U., ve yanında bulunan Ubeyd Hassun EY-Ş.,Muhammed E., gözaltına alındı. (İY-MB-

