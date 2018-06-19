Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Koltuk arasındaki uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu

Koltuk arasındaki uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu

Polis ekiplerinin dolap aralarında uyuşturucu bulması

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Narkotik Uyuşturucu Tacirleri Eroin 

-Polis köpeği oskarın arama yapması
-Polis köpeği oskarın uyuşturucu bulması

( KONYA ) KONYA

- Konya’da bir eve yapılan baskında arama yapan narkotik köpeği “Oskar” tarafından evin bir odasında bulunan koltuk ve dolapta uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirilirken, olayla ilgili evde bulunan 3 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Meram ilçesi Hacı Fettah Mahallesinde uyuşturucu tacirlerinin esrar, eroin ve hap sattığı ihbarını aldı. Başlatılan çalışma kapsamında uyuşturucu satışı yapılan ev fiziki takibe alındı. Düzenlenen operasyona narkotik köpeği “Oskar” evdeki bazı bölmelerde arama yaptığı sırada evin bir odasındaki koltuk arası ve dolap bölmesinde 31 bin 145 adet captagon hap, 855 gram plaka esrar,1 adet hassas terazi ele geçirildi. Diğer taraftan evde bulunan Suriye uyruklu Abdulkadir EL-U., ve yanında bulunan Ubeyd Hassun EY-Ş.,Muhammed E., gözaltına alındı. (İY-MB-
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Bu Değişim Fazla Zaman AlmadıBu Değişim Fazla Zaman Almadı
Dişine Bulaşmış Ruj Lekesi İçin Bir Daha Endişelenmesi GerekmeyecekDişine Bulaşmış Ruj Lekesi İçin Bir Daha Endişelenmesi Gerekmeyecek
Yüzleri Kısa Sürede Bu Hale GeldiYüzleri Kısa Sürede Bu Hale Geldi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı