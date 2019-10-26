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26 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Koltuğun içine saklanan uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Bath' buldu - BALIKESİR

Koltuğun içine saklanan uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Bath' buldu - BALIKESİR

Koltuğun içine saklanan uyuşturucuyu narkotik köpeği "Bath" buldu - BALIKESİR - Bath'in arama yapmasından detaylar - Bath'in uyuşturucuyu bulmasıKoltuğun içine saklanan uyuşturucuyu narkotik köpeği "Bath" buldu - Balıkesir 'de bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, narkotik köpeği "Bath" koltuğun içine gizlenmiş uyuşturucu bulduBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'deki bir eve düzenlenen operasyonda koltuğun iç kısmına gizlenen uyuşturucuyu narkotik köpeği "Bath" buldu.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Altıeylül ilçesinde İ.K'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini aldı.Şüphelinin adresine düzenlenen operasyona narkotik köpeği "Bath" da eşlik etti.Bath, evde yaptığı aramalarda bir koltuğun iç kısmına gizlenmiş olan 7 kilitli şeffaf poşet içinde 6 gram skunk buldu.Operasyonda İ.K. gözaltına alındı.

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