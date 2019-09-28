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28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kolombiya'nın başkentinde öğrenci protestosu - BOGOTA

Kolombiya'nın başkentinde öğrenci protestosu - BOGOTA



: - Protestocu grubun yürüyüşlerinden görüntülerBOGOTA (AA) - Kolombiya lı öğrencilerin başkent Bogota'daki şehir üniversitesi Distrital'de görev yapan bir öğretim görevlisinin üniversiteye ait kredi kartıyla şahsi harcamalar yapmasını karşılık başlattığı protesto gösterileri, bugün de sokaklarda devam etti. Kolombiya çevik kuvvet polisi ESMAD'ın gazlı müdahalesine öğrencilerin taş, molotof kokteyli ve el yapımı patlayıcılarla karşılık vermesi üzerine başkentin bazı caddeleri savaş alanına döndü.

Çevik Kuvvet Çevik Kuvvet Polisi Öğretim Görevlisi Öğrenciler Molotof Kokteyli 

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