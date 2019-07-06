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06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kola yüklü tır kanala devrildi

Kola yüklü tır kanala devrildi

VATANDAŞLARIN YARDIMI

Trafik Kazası Bild Akkale Trol 

-ADAMIN ÖN CAMDAN ÇIKARILMASI
-VATANDAŞ TELEFONUNA YANSIYANLAR
-ARALARINDA GEÇEN KONUŞMALAR
-RÖPORTAJ
-HABERİN DAHA ÖNCE GEÇİLMİŞ ARŞİV GÖRÜNTÜLERİ

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, saat 14.45 sıralarında Çanakkale-İzmir kara yolunda, Troia ören yeri kavşağını geçtikten hemen sonra meydana geldi. Kola yüklü 06 FG 4331 plakalı tır sürücüsü, bir anda rahatsızlanınca aracın kontrolünü kaybetti. Ezine istikametine seyir halindeyken devrilen tır sürücüsünün yardımına kazayı gören vatandaşlar yetişti. Tırın devrilmesi sonucu başına darbe alan sürücü güvenli bir şekilde araçtan çıkarıldı. Sağlık durumu iyi olan sürücünün Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldığı bildirildi.
Polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
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