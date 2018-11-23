Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Kol saatinden uyuşturucu madde çıktı Video

Kol saatinden uyuşturucu madde çıktı Video

Saat içerisinden uyuşturucu madde çıkması

( İSTANBUL )- Kol saatine gizlenen uyuşturucu madde ekiplerin gözünden kaçmadı İSTANBUL

Kol Saati Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Şafak Operasyonu Şafak Vakti 


- İstanbul’da Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin düzenlediği şafak operasyonunda kol saatinde saklanan uyuşturucu madde ele geçirildi. İstanbul’da Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, şafak vakti birçok adrese operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyonda adresler didik didik arandı. Zeytinburnu 59. Bulvar Caddesinde 4 katlı binanın en üst katına giren ekipler evin her tarafını aradı. Evde bir kol saatini gören ekipler saati incelemeye başladı.
Arka kapağı açılan saat içerisine saklanmış uyuşturucu madde ele geçirildi. Adreste bulunan iki şüpheli gözaltına alındı.
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Vizyonda Bu Hafta 11 Temmuz 2014Vizyonda Bu Hafta 11 Temmuz 2014
Malatyada Feci KazaMalatyada Feci Kaza
Antalya'da Hortum DehşetiAntalya'da Hortum Dehşeti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı