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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Kol çantasından 4 kilo eroin çıktı Haberi

Kol çantasından 4 kilo eroin çıktı Haberi

Operasyondan görüntü

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Eroin 

-eroinlerin görüntüsü
-detay

( VAN -HD) VAN

- Van’ın Gürpınar ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda 4 kilo 40 gram eroin ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gürpınar İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince Hakkari-Van karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracın durdurulduğu belirtildi. Minibüsteki yolculardan Ş.B. isimli şahsın el çantasında yapılan aramada, çantanın astarı altına zulalanmış 3 paket halinde toplam 4 kilo 40 gram eroin ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak gözaltına alınan Ş.B. isimli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
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