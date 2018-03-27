Kol çantasından 4 kilo eroin çıktı Haberi

-eroinlerin görüntüsü

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( VAN -HD) VAN



- Van’ın Gürpınar ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda 4 kilo 40 gram eroin ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gürpınar İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince Hakkari-Van karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracın durdurulduğu belirtildi. Minibüsteki yolculardan Ş.B. isimli şahsın el çantasında yapılan aramada, çantanın astarı altına zulalanmış 3 paket halinde toplam 4 kilo 40 gram eroin ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak gözaltına alınan Ş.B. isimli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

