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06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Koçların kavgası kamerada Haberi

Koçların kavgası kamerada Haberi

Koçların kavgasından görüntü

( ESKİŞEHİR )-İki koç arasında başlayan kavga diğer koçların da dahil olmasıyla ilginç görüntüler oluşturdu ESKİŞEHİR

Kamera İlginç Görüntü Meydan Savaşı Cep Telefonu 


- Koçların arasında başlayan kavga adeta meydan savaşına dönerken, cep telefonu ile kayıt altına alınan görüntüler izleyen vatandaşları ise tebessüm ettirdi. İki koç arasında başlayan boynuz dalaşı, diğer koçların da araya girmesiyle ilginç görüntüler oluşturdu. Koçlar aralarında kavga ederken, başka bir koç gelerek adeta arkadaşını korudu. Bunun üzerine kavgaya diğer koçunun daha katılmasıyla adeta meydan savaşına döndü. Toplam 4 koçun kavgası vatandaş tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı. Sosyal medyaya yansıyan görüntüleri izleyen vatandaşlar ise olayı tebessüm ile karşıladı.
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