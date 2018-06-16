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16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Koçer'den 15 Temmuz şehidi Seyit Ahmet Çakır'ın ailesine ziyaret

Koçer'den 15 Temmuz şehidi Seyit Ahmet Çakır'ın ailesine ziyaret

Ziyaretten detay görüntüler

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Bombalı Saldırı Darbe Girişimi Terör Örgütü Saldırı Şehit Ailesi 


- AK Parti Gaziantep Milletvekili ve 4. Sıra Milletvekili adayı Nejat Koçer, 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında FETÖ'cülerin Gölbaşı Özel Harekat Dairesi'ne yaptığı bombalı saldırılarda şehit olan Seyit Ahmer Çakır'ın ailesini ziyaret etti. Ziyarette Şehit Seyit Ahmet Çakır'ın annesi Asiye Çakır ve babası Şahin Çakır ile görüşen Koçer, aileye bir eksikleri, bir sıkıntıları olup olmadığını sordu. Olayın olduğu günden, bu güne kadar hep şehit ailesinin yanında olduklarını söyleyen Koçer, hain darbe girişimini yapan FETÖ terör örgütünün bu olayların cezasını çektiğini ve daha fazla çekeceğini söyledi.

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Koçer, "15 Temmuz’da Gölbaşı Özel Harekat Merkezinde şehit olan Kahraman Özel Harekat Polisimiz Seyit Ahmet Çakır’ın ailesini ziyaret edip bayramlaştık. Şehidimizi rahmetle ve şükranla anıyoruz. Mekanı cennet olsun" diye konuştu.
Şehit Çakır'ın ruhuna dualar okunurken, Baba Şahin Çakır, Milletvekili Nejat Koçer'e ziyareti için teşekkür edip, oğlu Seyit Ahmet Çakır'ın mezarına Türkiye'nin her yerinden gelenlerin olduğunu aktardı.
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