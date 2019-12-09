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09 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Koçbaşı ile kapıyı kırıp uyuşturucu satıcılarını bastılar Haberi

Koçbaşı ile kapıyı kırıp uyuşturucu satıcılarını bastılar Haberi

EKİPLERİN GELMESİ

Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Cep Telefonu 

-ŞAHISLARIN ARAÇTAN İNDİRİLMESİ
-ADLİYEYE SEVK EDİLMESİ
-ADLİYEDEN DETAY

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ta çep telefonu uygulaması üzerinden uyuşturucu ticareti yapan 1’i kadın 2 kişi adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri A.H, Ç.K isimli şahısların cep telefonu uygulaması üzerinden uyuşturucu sattığı tespit etti. Narkotik ekipleri şahısların bulunduğu eve sabah saatlerinde baskın yaptı. Narkotimler kapıyı açmayan şahıslara karşı koçbaşı kullanarak ikamet kapısına kırıp içeri girdi. Eve yapılan aramada 80 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ile terazi ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 kişi ifadeleri alınmak üzere emniyete getirildi.
İşlemlerinin ardından A.H , Ç.K isimli şahıslar ekipler tarafından öğle saatlerinde Zonguldak Adliyesine sevk edildi. (SÖ-
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