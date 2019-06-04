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04 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Kocatepe Camisi'nde Ramazan Bayramı coşkusu Haberi

Kocatepe Camisi'nde Ramazan Bayramı coşkusu Haberi

-Kocatepe Camisinden

Benin İslam Bayram Namazı Bayramlaşma Kışla 

--Vatandaşların Camiye giriş ve çıkışlarından
--Cami cemaatinin bayramlaşmasından
--Vatandaşlar ile röportaj
--Genel ve detay

( ANKARA )- Ankara'da yaşayan farklı milletlerden Müslümanlar Bayram Namazı için Kocatepe'ye koştu ANKARA

- Başkentte yaşayan her milletten Müslüman Bayram Namazı için Kocatepe'ye koştu. Ramazan Bayramı Başkent Ankara'da sevinçle karşılandı. Ankaralı vatandaşlar gün aydınlanmadan Bayram Namazı için camilere koştu. Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Ankara'da güne bayram namazıyla başladı.
Bir aylık Ramazan-ı Şerif'in ardından gelen bayram sevinçle karşılandı. 7'den 70'e birçok vatandaş camilere akın ederken, Kocatepe Camisi bu bayramda da Müslümanların ilgisiyle karşılaştı. Kocatepe Camisi'ne Ankara'da yaşayan Yemen, Libya, Gana, Nijerya, Somali gibi Müslüman ülkelerin vatandaşları ilgi gösterdi. Kılınan bayram namazı ve okunan hutbenin ardından cami avlusunda bayramlaşma şöleni yaşandı. Birçok vatandaş birbiriyle bayramlaşırken, çiçekçi ve simitçiler de camideki yerini aldı. Cami girişi adeta çiçek bahçesine döndü. Namazı kılan bazı vatandaşlar da cami avlusunda fotoğraf çektirdi. Bayram namazından çıkan vatandaşlar, Türk ve İslam Aleminin bayramını kutladı. Yemen, Gana, Libya, Filistin gibi Müslüman ülkelerin vatandaşları da bayramın huzur, sıhhat, barış getirmesini temenni ederken, Türkiye'deki bayramların kendi ülkelerine benzer şekilde geçtiğini belirttiler. Namazlarını kılan Türk vatandaşlar da Ramazan Bayramı’nın Müslümanlara huzur mutluluk getirmesini oruçlarının kabul olmasını istediklerini ifade ettiler.
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