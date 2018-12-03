Kocasının öldürdüğü genç kadın toprağa verildi Haberi

-Fatma Özcan'ın röportajı

-Esma Şahin'in röportajı

-Cenaze namazından görüntüler



( SAMSUN )- 13 Aralık’ta boşanma davaları vardı- Kadın evlilik döneminde şiddet görmüş- Annesi idam istedi SAMSUN



- Samsun’da boşanmak üzere olduğu ve 1 yıldır ayrı yaşadığı kocası tarafından hastane otoparkında 25 yerinden bıçaklanarak öldürülen genç kadın gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Talihsiz kadının evliliği döneminde birçok kez şiddete maruz kaldığı ileri sürüldü. Olay, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinin otoparkında dün meydana geldi. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ikamet eden Enis Adem Şahin (31), 1 yıldır ayrı kaldığı ve boşanmak üzere olduğu Merve Şahin (25) ve kızını görmek için Samsun'a geldi. Otomobille konuşmak için Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkına giden karı-koca arasında tartışma çıktı. Tartışma sonucu koca, eşini 25 yerinden bıçakladı. Hastane acil servisine kaldırılan genç kadın bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Merve Şahin’in cenazesi yapılan işlemlerin ardından Samsun'un Terme ilçesinin Kocaman Mahallesi’ne götürüldü. Genç kadının cenazesi Pazar Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Cenaze namazına, Merve’nin babası, kardeşi, akrabaları ve sevenlerinin yanı sıra Terme Belediye Başkanı Şenol Kul da katıldı.

“Kızım evlilik ve hamilelik döneminde de şiddet gördü” Genç kadının annesi Fatma Özcan, kızının eşiyle 3 yıl evli kaldıklarını, son bir yıl ise ayrı olduklarını söyledi.



Kocasının Çorlu’dan Samsun'a gelerek kızını öldürdüğünü ifade eden anne Özcan, “13 Aralık’ta boşanma davaları vardı. Boşanmayı bekleyemedi, öldürdü kızımı. Evliliği dönemi ve hamilelik döneminde de kızıma şiddeti vardı. Bıçak çekip boğazına sarılmış. 1 kızı vardı. Çocuğumun boynu bükük kaldı. Böyle yapanlara idam cezası istiyorum. Cezasını bulsunlar. İçeriden çıkmasın inşallah” dedi.

“İdam istiyorum” Merve Şahin’in anneannesi Esma Özcan ise, “Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Kadın cinayetlerine idam cezası gelsin. Sesimi duyun. 24 yaşındaki çocuğumu öldürdüler. Adalet yerini bulsun” diye konuştu.



