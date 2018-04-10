Kocasının doğum gününü gazeteden kutladı

-Evde pasta kesilmesi doğum günü kutlaması

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( GAZİANTEP -ÖZEL)- Haber okumak için açtığı gazetede kendi resmini ve karısının mesajını görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı- Kocasının doğum günü yerel gazetenin sürmanşetinde verdiği ilan ile kutladı GAZİANTEP



- Gaziantep’te ev hanımı olan Güner Başkülekçi, 26 yaşına giren eşinin doğum gününü, yerel bir gazetenin sürmanşetinde verdiği ilan ile kutladı. Haber için açtığı gazetede kendi resmini ve karısının mesajını gören Hasan Başkülekçi, yaşadığı şoku eşine sarılarak atlattı. Gaziantep'te 3 yıllık evli olan ve bir çocuğu bulunan çiftten 26 yaşındaki Güner Başkülekçi, her yıl klasik olarak kutladığı eşinin doğum gününde bu yıl ise farklı bir yöntem kullandı. Eşine sürpriz bir kutlama hazırlamak isteyen Güner Başkülekçi, durumu anlattığı kardeşinin vesilesiyle bir yerel gazete ile görüştü. Gazete sahibinin bu fikre sıcak bakması üzerine sürmanşetten verdiği ilan ile kocası Hasan Başkülekçi’nin doğum günün kutladı. Haber için açtığı gazetede kendi resmini gördü Hasan Başkülekçi, ilanın yayınlanmasının ardından baldızı Pınar Pekin tarafından eve getirilen yerel gazeteyi okumak isteyince büyük bir sürpriz ile karşılaştı. Haberleri okumak için baktığı gazetede resmini ve karısının mesajını görünce çok şaşıran Hasan Başkülekçi, eşine sarılarak, şoku atlatmaya çalıştı. Başkülekçi, "Benim için sürpriz oldu. Hiç beklemiyordum. Böyle bir şeyi tahmin bile edemiyordum. Gazetede ilanı görünce çok şaşırdım ve çok mutlu oldum. Daha önce hep normal evde aile arasında kutluyorduk. Bu yıl böyle bir jest oldu. Eşimin bu hediyesini ömür boyu unutamam. Karımı çok seviyorum" diye konuştu.

"Daha önce düşünmüştüm ama çekiniyordum“ Gazeteye ilan verme düşüncesinin çok daha önceden aklına geldiğini anlatan Güner Başkülekçi, ise eşinin kızmasından çekinmesi nedeniyle girişimde bulunmadığını ifade etti.

Kardeşinin de desteğini alınca gazete ilanı bastırmaya karar verdiğini anlatan Başkülekçi, “Bu süprizi hazırlarken kardeşim ile görüştüm. Kardeşim böyle bir düşüncesi olduğunu söyledi.



Zaten bende daha önce düşünmüştüm ama çekiniyordum açıkçası. Sonra olur mu diye düşündüm ve yapınca çok mutlu oldum. Eşim hediyesinden sonra çok mutlu oldu ve hemen bana sarıldı. Çok güzeldi" diye konuştu.

Güner Başkülekçi, gazete ilanı ile kutlamanın ardından kocası için pasta kesti. kesilen pasta ile bu özel günü kutlayan çift, ilanın yer aldığı gazeteyi de ömür boyu muhafaza edeceklerini kaydetti.

Yerel gazeteden jest Gazete yetkilileri ise kendilerine ilan için başvuran Güner Başkülekçi'nin doğum günü kutlaması için yapmak istedikleri sürprize destek verdi. İlan için para almayan gazete yetkilileri, kutlama mesajını da birinci sayfasına hatta gazetenin sürmanşetine taşıyarak, çifte jest yaptı.

