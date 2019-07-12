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12 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Kocasını öldürüp cesedini 4 parçaya ayırıp gömen kadına 15 yıl hapis cezası verildi

Kocasını öldürüp cesedini 4 parçaya ayırıp gömen kadına 15 yıl hapis cezası verildi

açıklama

Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Müebbet Hapis Cinsel İstismar Sistematik İşkence Meşru Müdafa 

-arşiv görüntüler
-fotoğraflar

( HATAY ) HATAY

- Hatay’da çocuklarına sistematik işkence uyguladığı, kızına da cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile kocasını öldürüp cesedini 4 parçaya ayırıp gömen Havva Zor'a 15 yıl hapis cezası verildi.
20 Ocak 2019 tarihinde yaşanan olayın ardından gözaltına alınarak tutuklanan Havva Zor hakkında İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianameyi kabul eden İskenderun Ağır Ceza Mahkemesi de Zor hakkında “kasten öldürme” iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla dava açtı. İskenderun 2. Ağır Ceza Hakimliğinde bugün görülen üçüncü duruşmada Havva Zor 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Havva Zor'un avukatlığını üstlenen İskenderun Kadın Platformu'ndan Avukatı Mehtap Sert, Havva Zor için meşru müdafaa savunması hükümlerinin uygulanmasını istemiştik. Mahkeme ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istiyordu iyi halinden ve haksız tahrik indirimleri uygulanarak 15 yıl hapis cezası verildi.
Bu işin takipçisiyiz temyize gideceğiz Havva Zor dışarıya çıkana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

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