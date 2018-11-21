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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kocasını öldüren kadın ağabeyleri ile birlikte tutuklandı

Kocasını öldüren kadın ağabeyleri ile birlikte tutuklandı

Şüpheliler adliyeye sevk edilmesi

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

Adli Kontrol Barla Sağlık Ekipleri Pompalı Tüfek Irak 


- Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde kocasını öldüren kadın iki ağabeyi ile birlikte tutuklandı. Olay Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’ya bağlı Aydoğdu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Çiçek ve Barış K. çifti, evde tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası Çiçek K. (24), evde bulunan pompalı tüfekle kocası Barış K.’ya (25) ateş etti. İhbarlar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Barış K.’nın hayatını kaybettiğini tespit etmişti. Daha sonra olayla ilgili Çiçek K., annesi Reyhan A., iki ağabeyi Savaş A. ve Erol A.'yla birlikte toplamda 4 kişi olmak üzere gözaltına alındı. İki ağabeyi ile birlikte tutuklandı Dün gözaltına alındıktan sonra ifadesi ortaya çıkan Çiçek K., kocasının kendisini darp ettiği ve aldattığı için vurduğunu söylemişti. Olayla ilgili adliyeye sevk edilen Çiçek K. ve iki ağabeyi tutuklanırken, anne Reyhan A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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