Kocasını bıçaklayarak öldürmekten beraat eden kadına istinaf mahkemesinden kötü haber

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( İSTANBUL )- Yerel mahkemece beraatine karar verilen Yasemin Kaymaklı, istinafta 15 yıl hapse çarptırıldı İSTANBUL



- Esenyurt’ta 10 Temmuz 2014 tarihinde tartıştığı eşi Özkan Kaymaklı’yı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yerel mahkemede beraat eden Yasemin Kaymaklı, İstinaf Mahkemesi tarafından “haksız tahrik altında eşi kasten öldürme” suçundan 15 yıl hapse çarptırıldı. Mahkeme, sanığın tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Esenyurt’ta 10 Temmuz 2014 tarihinde tartıştığı eşi Özkan Kaymaklı’yı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla Yasemin Kaymaklı’nın İstinaf Mahkemesi’nde yargılanmasına başlandı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Yasemin Kaymaklı ile Özkan Kaymaklı’nın kız kardeşi Gönül Yaşar katıldı.

Salonda taraf avukatları da hazır bulundu. Kadın Meclisleri üyeleri ile basın mensupları da izleyici olarak katıldı.

Savcı, yerel mahkemenin kararının kaldırılmasını istedi Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, yerel mahkemenin sanığın cezalandırılmasına yer olmadığına ilişkin hükmünün kaldırılmasını talep etti. Mütalaada, "Somut olayda meşru savunma hali için aranan saldırı ve savunmaya yönelik uygunluk/orantılılık koşullarının mevcut olmadığı" belirtilerek, sanık Yasemin Kaymaklı'nın "haksız tahrik altında eşi kasten öldürme" suçundan cezalandırılması ve haksız tahrik hükümdeki indirimin de azami miktarda uygulanmasını istendi. “Böyle olmasını istemezdim” Esas hakkındaki savunması sorulan sanık Yasemin Kaymaklı, ağlayarak “ Kimseyi bilerek ve isteyerek öldürmedim. Böyle olmasını istemezdim. Kendimi ve çocuğumu korudum” dedi.

Son sözü sorulan sanık beraatını istedi. Sanık hakkında 15 yıl hapis cezası Davayı karara bağlayan 1. Ceza Dairesi heyeti, oy çokluğuyla sanık Yasemin Kaymaklı’nın “haksız tahrik altında eşi kasten öldürme” suçundan 15 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Üye hakimden muhalefet şerhi Karara üye hakim tarafından muhalefet şerhi konuldu. Şerhte, ilk derece mahkemesinin istinaf incelemesine konu kararında usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını belirterek, istinaf başvurularının esastan reddine karar verilmesi kanaatinde olduğunu vurguladı. Duruşma sonrası açıklama Duruşma sonrası açıklama yapan Oya Meriç Eyüboğlu, “Yargılamanın başından beri anlatmaya çalıştıklarımız, bugün bir özet olarak tekrarlarımıza rağmen, bu dosyada çok açık bir biçimde meşru müdafaa hükümlerinin uygulanmasının gerekmesine rağmen, maalesef tam tersi bir kararla karşı karşıya kaldık. Biz beraat verilmesi gerekir diye tartışıyorduk. Bırakın beraat kararını bugün mahkeme Yasemin’in cezalandırılması gerektiğine hükmetti. Üstelik 15 yıl. Temyiz yolu açık, kararı temyiz edeceğiz. Umudumuz bitmedi” dedi.

Olayın Geçmişi Esenyurt’ta 10 Temmuz 2014 Yasemin Kaymaklı eşi Özkan Kaymaklı’yı iddiaya göre bebek bezi yüzünden çıkan tartışma sonucu bıçaklayarak öldürmüştü. Bakırköy 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, 3 yıl tutuklu yargılanan Yasemin Kaymaklı’yı, eylemi meşru savunmada mazur görülebilecek heyecan, korku ve telaşla sınırı aşması sonucunda gerçekleştirdiğini belirterek ceza verilmesine yer olmadığına karar vermişti. Sanığın avukatları kararı, sanığa ceza verilmemiş olsa da Kaymaklı’nın beraat etmesi gerektiğini savunarak kararı, İstinaf Mahkemesi’nde taşıdı.

