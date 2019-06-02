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02 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Kocasını bıçakla ağır yaralayan kadın adliyeye sevk edildi

Kocasını bıçakla ağır yaralayan kadın adliyeye sevk edildi

Kadının polisler arasında yürümesi

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-Adliye binasına girişi
-Emniyet dış görüntü
-Adliye dış görüntü
-Arşiv Görüntü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da boşanma davaları devam eden ayrı yaşadığı kocasını ekmek bıçağı ile ağır yaralayan kadın polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'nde bulunan erkek kuaförü içinde dün saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kübra K.(20) adlı 2 çocuk annesi kadın, şiddetli geçimsizlik yüzünden yaklaşık 4 aydır ayrı yaşadığı ve 1 ay önce de boşanma davası açtığı 9 yıllık kocası olan Selim K.'nin (20) işyerine giderek burada aralarında çıkan tartışma sonucu yanında götürdüğü ekmek bıçağı ile kocasını bıçakladı. Kocasının darp ettiği iddia edilen ve kendisine yaklaşmama kararı olduğu öğrenilen genç kadın kocasını karın boşluğu, sol bacak, sol kol ve kasık bölgesinden olmak üzere 4 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştıra Hastanesine kaldırılan Selim K., tedavi altına alındı. Selim K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu ancak eşinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Kübra K. ise Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından suçta kullandığı ekmek bıçağı ile birlikte yakalanarak gözaltına aldı. Eşinin kendisine sürekli şiddet uyguladığını, olay günü da darp ederek yaraladığını belirten Kübra K., olaydan dolayı üzgün olduğunu söyledi.

Sorgulanması tamamlanan Kübra K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
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