Kocasını baltayla öldüren kadına ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi



- Zeytinburnu’nda gayri resmi eşini gece uyurken 15 balta darbesiyle öldüren Fazilet Azimi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Azimi’nin ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi. Zeytinburnu’nda 24 Kasım 2019 günü gece saatlerinde Hasan Özbek’i (57) balta ile öldüren Afgan uyruklu Fazilet Azimi (29) hakkında iddianamede hazırlandı. Kocasını öldürmek için balta temin etmiş Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 24 Kasım 2019’da Zeytinburnu’nda meydana gelen olay anlatıldı. İddianamede maktul Hasan Özbek ile sanık Fazilet Azimi’nin gayri resmi olarak birlikte yaşadıkları ve 2 çocukları olduğu belirtildi. Aralarında şiddetli geçimsizlik olması nedeniyle sanık Azimi’nin balta temin ettiği de iddianamede aktarıldı. “15 kez balta ile vurmuş” Olay günü saat 21:00 sıralarında maktulün eve geldiğinin açıklandığı iddianamede, sanığın çocuklarının ve eşinin uyumasını beklediği, maktulün uyumasının ardından gece saat 03:30 sıralarında eşinin uyuduğu odaya geldiği aktarıldı. Sanığın burada beden ve ruh bakımından kendisini savunmayacak eşine 15 kez balta ile vurduğu ve maktulün olay yerinde hayatını kaybettiği de iddianamede anlatıldı. “Kocasının öldüğünden emin olmak için 1 buçuk saat beklemiş” İddianamede, Sanık Azimi’nin bir buçuk saat eşinin ölümünü beklediği ve daha sonra alt komşusuna giderek olayı anlattığı yer aldı. Cinayetin gerçekleştiği evde yapılan incelemede, odalar arası geçişte herhangi bir kan ve doku bulunmadığının kaydedilen iddianamede, balta darbelerine maruz kalan Hasan Özbek’in Adli Tıp Kurumu raporuna göre beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi. Ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi Fazilet Azimi’nin maktul Özbek’e beslediği husumet, balta temin etmesi, maktulün uyumasını beklemesi, kesin bir biçimde öldüğünü anlamak için beklemesi hususlarının değerlendirildiği iddianamede, sanığın ‘beden ve ruh bakımından kendisini savunmayacak kişiyi tasarlayarak öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi. Fazilet Azimi önümüzdeki günlerde Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak. “Artık aklıma onu öldürme fikri yerleşmişti”” Öte yandan 25 Kasım 2019’da Sulh Ceza Hakimliği’nde ifade veren Fazilet Azimi, maktulü öldürmek istemediğini söyleyerek “Ben sadece başına balta ile vurdum ancak bunu yaparken öldürme niyetim yoktu” demişti. Bir gün kendisinin dini nikahlı eşi tarafından öldürüleceği korkusuna kapıldığını da iddia eden Azimi, “Daha öncesinde benim öldürmemin doğru olacağına inandım. Artık aklıma onu öldürme fikri yerleşmişti” şeklinde ifade vermişti.



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