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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- Kocasından şiddet gören Iraklı kadın kurtulmak için kendini pencereden attı

- Kocasından şiddet gören Iraklı kadın kurtulmak için kendini pencereden attı

Yerde yatan Iraklı kadın

Polis Aracı Polis Hastane Şahit 

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi
-Başında kocası
-Çocuklarının görüntüsü
-Kadının sedye ile ambulansa taşınması
-Ambulansa konulması
-Vatandaşların kocasının attığını söylemesi
-Ambulansın hastaneye gidişi
-Olayın olduğu pencere
-Evin dış görüntüsü
-Vatandaşların kocasının attığını anlatmaları
-Polisin kucağında çocuklarla babayı polis aracına bindirmesi

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da kendisini eve kilitleyen kocasının darp ettiği Iraklı kadın kendini pencereden aşağı attı. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Iraklı uyruklu 2 çocuk annesi Baydah Idrıs Hasan Hasan (34), kocası Farıs Mahmoood Ahmed Al Saloomı'nın kendisini eve kilitleyip darp etmesi üzerine elinden kurtulmak için kendisini evlerinin penceresinden aşağı attı. Yaralanan Iraklı kadın 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Iraklı koca ise polis tarafından gözaltına alınarak İlyasköy 0Polis Merkezine götürüldü. Görgü şahitleri kocasının kadını pencereden aşağı attığını iddia etti Komşular ve görgü şahitleri ise kocasının kadını pencereden aşağı attığını iddia ettiler. Hastanede tedavi altına alınan Baydah Idrıs Hasan Hasan, kocasının kendisini sürekli darp edip şiddet uyguladığını, kendisini eve kilitlediğini ve yine şiddet uygulayınca elinden kurtulmak için pencereden atladığını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (MAY-SLH-
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