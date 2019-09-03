Kocası tarafından öldürülen Sibel’in acılı babası konuştu Haberi

-baba ile röp

-ağlarken görüntü

-telefonda kızının fotoğrafını gösterirken

-kızının darp fotoğraflarını gösterirken

-baba idam isterken görüntü

-arşiv görüntüler eklenmiştir



( NİĞDE )Nuri Tanriverdi:- ‘Kızımı 5 çocuğunun gözü önünde öldürdü’- ‘Kızım çocukları için kurban gitti’ NİĞDE



- Niğde’de şiddet gördüğü kocası tarafından öldürülen 36 yaşındaki Sibel Çetinel’in babası Nuri Tanrıverdi, kızının çocukları için kurban olduğunu söyledi.



Şehitler Mahallesindeki evinde taziyeleri kabul eden acılı Baba Tanrıverdi, "Kızımı 3’ü kız 2’si erkek 5 çocuğunun gözü önünde başından 2 el ateş ederek öldürdü. Bu adamın bulunup idam edilmesini istiyorum’’ dedi.

11 yıldır darp ediyordu. Olayı anlatırken gözyaşlarına boğulan Baba Tanrıverdi, "Kızım Ağrı’nın Patnos ilçesindeki Özdemirler köyünde yaşıyordu. Kızım sürekli darp ediliyordu, çocukları için sabrediyordu. 12 yıllık evliydi. 11 yıldır darp ediliyordu. Kırmadık, yeri kalmadı hepsinin fotoğrafları elimizde var. Uzaklaştırma kararı 1 aydı, 6 aya uzatıldı. Silahı olduğunu biliyorduk kızım yetkililere söylemişti. Kocası tarafından dövüldüğü için Ramazan Bayramında Aile Bakanlığını aradı. Jandarma tarafından Ağrı sığınma evine götürdüler. Oradan çıkınca Kayseri’ye geldi. Oradan da Niğde’de ev tuttuk burada eve giderken takip ederek evi belirliyor. Eve giriyor ve kafasına 2 el ateş ediyor. 5 çocuğunun gözü önünde oluyor ve orada ölüyor" dedi.

Anlaşmalı olarak Mahkemeye başvurdu Katil koca M.Ç. ve talihsiz kadın Sibel Çetinel boşanmaya karar verip anlaşmalı olarak mahkemeye başvurduğunu söyleyen baba Tanrıverdi, "İkisi anlaşmalı olarak mahkemeye gittiler boşanmak için. Kızım ‘çocuklarıma bakarım’ dedi ama çocuklarına kurban gitti" diye konuştu.

Barışmak istiyordu Baba Tanrıverdi; "Çocuklarına hediyeler gönderdi barışmak için. Telefonda güzel konuşuyorlardı. Damat ‘ben senin evin kirasını veririm çocuklara sen bak’ diye anlaştılar. İzmir’den gelerek kızımı öldürdü. Acımız büyük devletimizden idam istiyoruz. Olaydan sonra firar etti, Konya’nın Ereğli ilçesinde arabayı buldu polisler ama kendisi ortada yok. 5 torunum Sevgi Evlerine alındı" diyerek sözlerini tamamladı. Öte yandan cinayete kurban giden Sibel Çetinel'in kocası tarafından darp edildikten sonra çektiği fotoğraflar ortaya çıktı. Fotoğraflarda Çetinel'in darp edildikten sonra gözlerinin morardığı, yüzünün şiştiği görülüyor. (YE-TB-

