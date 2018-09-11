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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi Haberi

Kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi Haberi

Cami önünden görüntü

Hastane Cenaze Nadan Cenaze Namazı 

-Cenaze namazından görüntü
-Detay
--arşiv-
-Olayın meydana geldiği evden ve binadan görüntü
-Hayatını kaybeden kadının kaldırıldığı hastaneden görüntü

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Darıca ilçesinde hakkında uzaklaştırma kararı olan eşi tarafından silahla öldürülen 45 yaşındaki Elif Parlakyıldız’ın cenazesi toprağa verildi.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde hakkında uzaklaştırma kararı olan Sait Parlakyıldız(67), kendisini aldattığı iddiasıyla evini bastığı eşi Elif Parlakyıldız(45)’ın silahla ateş ederek öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan Sait Parlakyıldız tutuklanırken, ölen kadın için Darıca’da cenaze töreni düzenlendi.
Düzenlenen törene talihsiz kadının yakınları ve komşuları katıldı.
Darıca Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Elif Parlakyıldız’ın naaşı, Nene Hatun Mezarlığına defnedildi.
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