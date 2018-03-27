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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Kocası tarafından öldürülen Gül Gülizar'ın cenazesi adli tıptan alındı

Kocası tarafından öldürülen Gül Gülizar'ın cenazesi adli tıptan alındı

Adli tıptan görüntüler

Televizyon Adli Tıp Jandarma Cenaze Akalan 

-Cenazenin alınması
-Genel ve detay
-Haberin arşiv görüntüleri

( GAZİANTEP ) -- İki çocuk annesi karısını hem omuzundan hemde başından vurulup öldürüldü- Kaçarak evlendiği kocası tarafından öldürüldü GAZİANTEP

- Kocası tarafından öldürülen ve daha sonra cansız bedeni çalılıklar arasına atılan Gül Gülizar Alyap'ın cenazesi yakınları tarafından Gaziantep Adli Tıp Kurumundan alındı. Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Mahallesinde yaşayan 28 yaşındaki iki çocuk annesi Gül Gülizar Ayalp'tan bir süre haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirmiş aynı zamanda kızlarının bulunması için bir televizyon kanalında yayınlanan programa çıkarak yardım istemişti. Jandarma ekipleri tarafından yapılan inceleme ve çalışmaların ardından Gül Gülizar Alyap'ın cansız bedeni 22 gün sonra Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Bağbaşı Mahallesinde bulunan mezarlığın üst kesimlerinde ki çalılıklar arasında bulunmuştu. Jandarma ekipleri tarafından 22 gün sonra çalılıklar arasıda çürümüş cesedi bulunan Gül Gülizar Alyap'ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzerine yakınları tarafından alınarak Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi Narlı mahallesine götürüldü. Cesedin bulunmasının ardından Kemal Alyap'ın sevgilisi olduğu ileri sürülen Güler Özkahraman'ın yeniden gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan sevgili her şeyi anlattı Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Kemal Alyap'ın sevgilisi Güler Özkahraman, ifadesinde, olay günü Kemal ve eşi Gül Gülizar Ayalp ile beraber arabayla dolandıklarını, Bağbaşı Mahallesindeki mezarlığın yan tarafına geldiklerini, burada Kemal Ayalp'in pompalı av tüfeğiyle eşi Gül Gülizar Ayalp'i omzundan yaraladığını, daha sonra eşini arabadan indirerek kafasına sıktığını, eşinin cesedini de yol kenarında bulunan çalılıklar arasına sakladığını iddia ettiği öğrenildi. Kaçarak evlenmiş Eşi tarafından öldürüldüğü ileri sürülen Gül Gülizar Ayalp'in ise yaklaşık 10 yıl önce Kemal Ayalp ile kaçarak evlendikleri ve evlilikleri sonucunda 9 yaşında ve 5 aylık olan iki çocuklarının olduğu öğrenildi. Sevgilisinin yanında iki çocuk annesi eşini öldüren Kemal Alyap'ın yakalanma çalışmaları devam ediyor (CK-SD-
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