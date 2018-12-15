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15 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Kocası tarafından darp edilen kadın kuaföre sığındı

Kocası tarafından darp edilen kadın kuaföre sığındı

DARP EDİLEN KADIN İLE POLİS EKİPLERİNİN KONUŞMALARI

Polis Hastane Polis Ekipleri Kadın Hasta 

-HASTANE ÇIKIŞI
-DETAYLAR

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa Turgutlu'da kocasından darp edildiği iddia edilen bir kadın mahallede bulunan kadın kuaförüne sığındı. Polis ekiplerinin müdahale ettiği olayda kadın hastaneye götürüldü. Olay Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre A.D. isimli kadın eşi E.D. tarafından evde şiddet gördü. Yüzünde yaralar olan kadın evden kaçarak mahallede bulunan bir kadın kuaförüne sığındı. Polisi arayarak ihbarda bulunan A.D., polis ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine götürülerek darp raporu aldı. A.D.'nin eşi E.D.'den şikayetçi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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