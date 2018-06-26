Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Kocası tarafından bıçaklanan kadın öldü - KIRIKKALE

Kocası tarafından bıçaklanan kadın öldü - KIRIKKALE

- Olay yerinden detayKIRIKKALE (AA) - Kırıkkale 'nin Keskin ilçesinde karısını bıçaklayarak öldüren kişi gözaltına alındı.Alının bilgiye göre, Ankara Caddesi Cezaevi Sokak'taki ikamet eden, Ali Ekber U. (60) ile eşi Özgül U. (52) arasında gece saatlerinde tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine Ali Ekber U, karısını karnından bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özgül U'nun hayatını kaybettiğini belirledi.Ali Ekber U, alt katında oturan ve olayı gören kiracısı Hüseyin D'yi de (45) tüfekle kovalamaya başladı ve çevreye rastgele ateş etti. Durumu fark eden Keskin Adliyesinde görevli bir polis, Hüseyin D'yi adliyenin içerisine aldı. Şüpheli, adliye binasına da ateş etti.Ali Ekber U, daha sonra olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Polis Adliye Binası Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı