Kocası tarafından acımasızca öldüren kadın defnedildi



- Ankara'da kocası İbrahim Köksal tarafından boğularak ve bıçaklanarak öldürülen Sibel Köksal toprağa verildi.

Olay Ankara'nın Mamak ilçesi 274'uncu caddesinde henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü Sibel Köksal, kocası İbrahim Köksal tarafından boğulup, bıçaklanarak öldürüldü. İbrahim Köksal, Sibel Köksalı öldürdükten sonra kendini polis ekiplerine ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri Sibel Köksal'ın cansız bedeniyle karşılaştı. İbrahim Köksal polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Sibel Köksal'ın cansız bedeni ise olay yerinden kaldırıldı. Sibel Köksal'ın cenazesi bugün Ahmed Efendi camiin'den kaldırılarak, ağıtlar arasında Karşıyaka Mezarlığında toprağa verildi.



