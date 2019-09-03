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03 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Kocası dehşetinde hayatını kaybeden 5 çocuk annesi Sibel Çetinel son yolculuğuna uğurlandı

Kocası dehşetinde hayatını kaybeden 5 çocuk annesi Sibel Çetinel son yolculuğuna uğurlandı

Cenazeden görüntü

Cenaze Cenaze Namazı Cenaze Aracı Irak 

-İki çocuğundan görüntü
-Cenaze namazından garanti
-Omuzlarda cenaze aracı üzerine koymak için taşırken
-Arşiv ve fotolar

( NİĞDE ) NİĞDE

- Niğde’de boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen Sibel Çetinel gözyaşları arasında torağa verildi.
Boşanma aşamasındaki eşi Murat Çetinel tarafından öldürülen 5 çocuk annesi Sibel Çetinel için ikindi namazı müteakip Fatih Sultan Mehmet Caminde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Ak Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Koca, Sibel Çetinel’in akrabaları, çocukları ve vatandaşlar katıldı.
11 yaşındaki oğlu ve 8 yaşındaki kızının da katıldığı Cenaze Namazını kıldıran Niğde İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık : “Peygamber efendimizin emanet bıraktığı emanetine sahip çıkmamanın ıstırabını yaşıyoruz. Bu toplumsal sorun üzerinde herkesin kaygıyla düşünmesi gerekiyor” dedi.
Kılınan cenaze namazının ardından Sibel Çetinel Niğde Derbent Mezarlığına defnedildi.
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