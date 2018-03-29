Kocalarına gelen mesajları okumak için kursa gidiyorlar İzle

-Aydın Ak’ın sınıfı ziyareti

-Öğretmenin ders anlatması

-Okul içerinden detay

-Aydın Ak’ın konuşması

-Emine Çelik’in konuşması

-Hidayet Basma’nın konuşması

-Mehmet Şafi Atalay’ın konuşması

-Genel ve detay



( DİYARBAKIR -ÖZEL)- Bismil’de okuma yazma seferberliğine yoğun ilgi DİYARBAKIR



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan “Okuma yazma seferberliği” kapsamında Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde çoğunluğunu kadınların oluşturduğu 5 bin 300 kişi kurslara başvurdu. Bismil ilçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak, kadınların okuma yazma kursuna gelmek için birçok nedeni olduğunu belirterek, “Kimi Kuran-ı Kerim’in Türkçe mealini okumak için kimi kocasına gelen mesajları okumak için kimi de yanlış dolmuşa binmemek için geliyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan “Okuma yazma seferberliği” Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde yoğun bir katılımla gerçekleşiyor. İlçede okuma yazma bilmeyen 7 bin 294 kişinin 6 bin 234’ünü kadınlar oluşturuyor. Bismil ilçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak, 1 Şubat itibariyle, Kaymakam ve Belediye Başkanı Turgay Gülenç’in eşi Figen Gülenç başkanlığında başlatılan “Okuma yazma seferberliği” kapsamında açılan kurslara başvuran kursiyer sayısının 5 bin 300 olduğunu ve bunun büyük bir çoğunluğunu kadınların oluşturduğunu söyledi.



“Eşine gelen mesajları okumak için gelen var” Kadınların kursa gelme sebeplerini sıralayan Ak, çoğunun çocuklarına ödevlerinde yardım etmek için geldiğini ifade ederek, “Çok büyük bir katılım oldu. Bu katılımda bizi en çok duygulandıran yaşlı bir kadınımızın, ‘Ben Kuran-ı Kerim’i okuyorum fakat Türkçe mealini okuyamıyorum. Türkçe mealini öğrenmek için okuma yazmaya geliyorum’ demesi oldu. Bir kadınımız da ‘Eşime mesajlar geliyor. Banka mesajı mıdır başka bir mesaj mıdır? Eşimi de sıkıntıya sokmadan, yanlış algılamalara yol açmamak için öğrenmek istiyorum’ dedi.

Kadınlarımızın çoğu seyahat esnasında okuma yazma bilmediklerinde yanlış dolmuşu durduklarını ve mahcubiyet içerisine girdiklerini söylüyorlar. Bismil’de her yerde eğitim veriliyor. Öğretmenlerimiz sınıfta, halk eğitim merkezinde, camilerimizin bir bölümünde ve okula gelemeyen yaşlılarımızın kendi evlerine gidip okuma yazma öğretiyor. Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkanı Turgay Gülenç mezun olan ilk 20 kursiyerimize çeyrek altın hediye etti. Bundan sonraki süreçte de Bismil Belediyesi tarafından ev ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tencere seti hediye edilecek” diye konuştu.

“Kızımın öğretmeni benim de öğretmenim” 3 çocuklu Emine Çelik, çocuklarından 2’sinin okula gittiğini ve kızının öğretmenin kendisinin de öğretmeni olduğunu dile getirerek, “Çocuklarıma destek olmak istiyorum. Şuan onlara derslerinde yardımcı olamıyorum. Öğrenmek ve onlara öğretmek istiyorum. Cumhurbaşkanımıza ve eşi Emine Erdoğan’a teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. Hidayet Basma, küçükken okula gidemediği için okuma yazma öğrenemediğini vurgulayarak, “Her şeyde zorlanıyoruz. Çocuklarımıza yardım edemiyoruz. Öncelikle kendimiz ve çocuklarımız için okumayı çok istiyoruz” dedi.

Sınıf öğretmeni Mehmet Şafi Atalay, kursun 120 saat süreceğini belirterek, şunları kaydetti: “3 Mart tarihinde başladık. Mayıs ayının sonunda bitecek. Kurs sonunda kursiyerlerimiz okumayı ve yazmayı öğrenecek. Bunun yanında matematikte toplama çıkarma işlemleri ve yaşam becerisi gibi konuları öğrenecekler.”

